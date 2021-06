Recovery, Bonomi: per Italia riforme "vera sfida"

(Teleborsa) - L'industria italiana è "pronta", anzi è "all'avanguardia sui progetti della sostenibilità", ma "la vera sfida è quella delle riforme". Così il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a un convegno sul Made in Italy e rispondendo a una domanda sul PNRR.

Per far ripartire il Paese e metterci alle spalle la crisi "dobbiamo allearci" perchè "solo insieme se ne può uscire", ha detto Bonomi, precisando che "non è il momento dei distinguo". Nel corso del convegno, il leader degli industriali ha aggiunto che questo è il momento di "ridare sogni, tornare ad avere il sogno di un futuro per i nostri figli". Bonomi ha ricordato che già all'assemblea pubblica dell'associazione nel settembre dello scorso anno "avevo lanciato un patto per l'Italia e nella relazione del Governatore della Banca d'Italia ho trovato questo appello".

Sulla partecipazione delle donne al mondo del lavoro "siamo molto indietro", ha detto che "prima della pandemia la partecipazione delle donne era 10 punti sotto. La pandemia ha aggravato questa situazione colpendo giovani, donne e contratti a tempo determinato". Secondo Bonomi "dobbiamo intervenire. Siamo i primi a dire che noi imprenditori dobbiamo far partecipare le donne al mondo del lavoro e avere una parità di retribuzione. Bisogna creare un ambiente favorevole, una serie di servizi a supporto delle lavoratrici per trovarsi in un contesto favorevole".