12 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Prysmian Group, società quotata al FTSE MIB e attiva nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicata un ordine del valore di circa 46 milioni di euro assegnato da REE (Red Eléctrica de España), l'operatore del sistema di trasmissione nazionale spagnolo, per lo sviluppo di un'interconnessione di energia sottomarina a doppio circuito tra le isole di Ibiza e Formentera.

Con l'autorizzazione a procedere prevista per la fine del 2021, Prysmian sarà attiva nel progettare, fornire, installare e collaudare due cavi sottomarini tripolari ad alta tensione in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternating Current) da 132 kV con isolamento in XLPE e armatura metallica singola. Il sistema comprende 27 km di tratta sottomarina e 10 km di cavi terrestri.

I cavi sottomarini saranno prodotti negli stabilimenti di Arco Felice (Italia), mentre i cavi terrestri saranno invece realizzati dallo stabilimento locale del Gruppo a Vilanova (Spagna). Le operazioni in mare saranno eseguite con una delle navi posacavi di Prysmian Group. Il collaudo del sistema in cavo è previsto nel 2023.

"Questo ordine conferma il pluriennale rapporto di fiducia tra REE e Prysmian Group, in quanto fa seguito a diversi progetti sviluppati insieme in Spagna per il potenziamento della rete elettrica nazionale in termini di affidabilità, assicurando un adeguato flusso di energia rinnovabile tra le isole e l'entroterra", ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group.