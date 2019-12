Prysmian Group, nuovo collegamento cavo sottomarino per Red Eléctrica de España

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La società che opera nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicata unaassegnata da(REE), operatore del sistema di trasmissione elettrica spagnolo, per collegare due isole dell'arcipelago delleIl progetto include la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un sistema in cavo sottomarino e terrestre tripolare da 132 kV ad alta tensione in corrente continua (HVAC - High Voltage Alternating Current) con isolamento in XLPE. L'interconnessione "chiavi in mano" collegherà Playa Blanca, sull'isola di Lanzarote, a La Oliva, sull'isola di Fuerteventura, percorrendo circa 14 km di tratta sottomarina e circa 2 km sulla terraferma.I cavi sottomarini e terrestri verranno realizzati rispettivamente nei centri di eccellenza tecnologica e produttiva di Arco Felice (Italia) e Vilanova (Spagna). Le attività di installazione verranno realizzate da una delle navi posacavi all'avanguardia del Gruppo. La consegna e la messa in servizio del progetto sono previste per il 2021.