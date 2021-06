Prysmian accelera grazie a commesse in USA

(Teleborsa) - Si muove in buon rialzo il titolo Prysmian che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,24%.

A fare da assist alle azioni contribuiscono le ultime notizie sulle commesse in USA. A partire da quella annunciata nella seduta di venerdì, del valore totale di 140 milioni di euro, da parte della turca TEIAS per progettare, fornire, installare e collaudare due collegamenti in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia. Fino a quella annunciata oggi, da 900 milioni di dollari, per il progetto SOO Green HVDC Link, come fornitore preferenziale dei sistemi in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current).

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gruppo specializzato nella produzione di cavi rispetto all'indice di riferimento.



Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 29,89 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 29,26. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 28,85 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.