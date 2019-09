© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con 1.552 eventi gravi registrati nel 2018, ed è per questo che occorreSono questi i temi chiave del ", kermesse internazionale dedicata alla sicurezza digitale in programma a Roma il 24 e 25 settembre 2019 e organizzata in collaborazione con Leonardo.Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazioneche aprirà i lavori accendendo un faro sulla necessità di: in due anni sono cresciuti di dieci volte rispetto a quello precedente con 1.552 attacchi nel solo 2018. Ad aumentare sono stati in particolare i, tra cui il, che hanno visto una crescita del 57%, portando a un, con un valore globale stimato di circa 180 miliardi di dollari nel 2021.- ha commentato Alessandro Profumo - Il fatto che il costo della minaccia cyber cresca più velocemente degli investimenti sta innescando unache mette a rischio l'autonomia e la sicurezza nazionale e l'intera civiltà digitale"."Leonardo - ricorda l'ad del gruppo - è pronta a fare sistema e a giocare il suo ruolo per rafforzare la capacità di resilienza dell'Europa, facendo leva su un approccio olistico alle problematiche di sicurezza".