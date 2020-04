Privacy, INPS: Garante avvia istruttoria in seguito a data breach

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Allo scopo di effettuare opportune verifiche e valutare l'adeguatezza delle contromisure adottate dall'ente e gli interventi necessari a tutelare i diritti e le libertà degli interessati", ilha avviato un'istruttoria sulla violazione dei dati personali legata alla falla che si è aperta ieri nel sito dell'L'Autorità ha sottolineato anche l'"assoluta necessità che chiunque sia venuto a conoscenza di dati personali altrui non li utilizzi ed eviti di comunicarli a terzi o diffonderli, ad esempio sui canali social".A seguito delle numerose segnalazioni pervenute e dellain relazione alla violazione di dati personali che ha riguardato il suo sito istituzionale, il Garante per la protezione dei dati personali – si legge in una nota diffusa dall'organismo di garanzia – ha avviato un'istruttoria allo scopo di effettuare opportune verifiche e valutare l'adeguatezza delle contromisure adottate dall'Ente e gli interventi necessari a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. Al fine di non amplificare i rischi per le persone i cui dati personali sono stati coinvolti nel data breach e non incorrere in possibili illeciti, l'Autorità – sottolinea ancora la nota – richiama l'attenzione sulla assoluta necessità che chiunque sia venuto a conoscenza di dati personali altrui non li utilizzi ed eviti di comunicarli a terzi o diffonderli, ad esempio sui canali social, rivolgendosi piuttosto allo stesso Garante per segnalare eventuali aspetti rilevanti".