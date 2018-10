Primo volo non stop Singapore - New York con il nuovo A350-900

(Teleborsa) - Singapore Airlines è tornata a operare la tratta più lunga, quella del volo diretto con New York della durata di 18 ore e 15 minuti non stop impiegando l'Airbus A 350-900 Ultra Long Range che garantisce un'autonomia di 16.700 km grazie ai consumi ridotti del 25% al velivolo A340-500 precedentemente impiegato negli anni scorsi.



Il decollo avviene da Ciangi, il più importante scalo di Singapore con a bordo 161 passeggeri, suddivisi 67 in business e 94 in premium economy, e 17 membri d'equipaggio, di cui due piloti e altrettanti copiloti.



Il volo diretto Singapore - New York batte batte in termini di distanza quello operato da Qatar Airways sulla tratta da Auckland a Doha, 14.500 km percorsi in 17 ore e 40 minuti per la prima volta nel 2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA