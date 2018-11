Prestiti in aumento per consolidamento debiti e spese mediche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel corso dei primi 10 mesi dell'anno, gli italiani che si sono rivolti ad una società del credito hanno cercato di ottenere, lo 0,8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Aumento che si è tradotto anche in unGli italiani continuano dunque a far ricorso alle società del credito, ma cambiano le priorità. Secondo l'osservatorio congiunto di Facile.it e Prestiti.it, realizzato su un campione di oltre 150.000 domande di finanziamento, esaminando le richieste di prestito personale nelle quali il firmatario ha specificato la finalità, emerge che la prima motivazione che ha spinto gli italiani a presentare domanda nei primi 10 mesi dell'anno è l', mentre slittano al secondo posto le richieste di prestito destinate alla, che perdono 4,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno., che passano dal 9,5% del 2017 al 13,1% del 2018, e quelle per pagare le, il cui peso percentuale è cresciuto di oltre un terzo passando dal 3,7% del 2017 al 5% del 2018.. In aumento gli importi medi richiesti per il consolidamento debiti (17.538 euro, +9%), per la formazione (7.040, +12%) e i viaggi (4.692 euro, +13%). In calo, invece, le somme richieste per i prestiti personali destinati alla "casa" come l'acquisto immobili (21.025 euro, -20%) e la ristrutturazione casa (13.281, -13%). Situazione in chiaroscuro per i prestiti personali per l'acquisto di arredamento; se ne chiedono di più (il loro peso percentuale è passato dal 7,1% al'8,8%) ma è diminuito il taglio medio (sceso del 4% e stabilizzatosi a 8.443 euro).Guardando al profilo dei richiedenti emerge che chi ha presentato domanda nei primi 10 mesi del 2018 aveva,; la fascia anagrafica più rappresentata è quella degli under 35, cui fanno capo quasi 1 terzo delle richieste (31,9%), seguita dai richiedenti con età compresa tra i 35 e 44 anni (31,5%) e quelli nella fascia 45-54 anni (23%). Rispetto alla posizione lavorativa del richiedente, a presentar domanda in circa il 75% dei casi è un dipendete con contratto a tempo indeterminato, nel 14% un lavoratore autonomo o libero professionista e nel 5,5% un pensionato.