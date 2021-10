Plus500 si aspetta ricavi ed EBITDA 2021 sopra il consensus

Lunedì 25 Ottobre 2021, 10:00

(Teleborsa) - Plus500, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha registrato entrate per 211,4 milioni di dollari nel terzo trimestre dell'anno, in calo marginale rispetto allo stesso periodo del 2020 (216,4 milioni di dollari), ma in netta crescita rispetto ai livelli pre-pandemia (110,6 milioni di dollari nel terzo trimestre 2019). L'EBITDA è stato pari a a 128,6 milioni di dollari (-4% sul 2020, +83% sul 2019) e il margine EBITDA del 61%.

Durante il trimestre, il gruppo ha acquisito un totale di 26.169 nuovi clienti, con il numero di clienti attivi che oggi è pari a 166.310. L'ARPU (ricavo medio per utente) è aumentato del 16% a 1.271 dollari nel terzo trimestre 2021. I depositi dei clienti sono rimasti elevati, ammontando a 457,3 milioni di dollari nel trimestre e a circa 1,6 miliardi di dollari per l'anno in corso.

"Plus500 ha realizzato un'altra eccellente performance nel Q3 2021, mantenendo il forte slancio operativo raggiunto nei periodi precedenti - ha commentato David Zruia, Chief Executive Officer - Un risultato ottenuto principalmente grazie alla forza e dall'agilità della nostra tecnologia e alla nostra capacità di rispondere efficacemente e rapidamente agli sviluppi del mercato, alle notizie di attualità e alle esigenze dei clienti".

Il board si aspetta che i ricavi e l'EBITDA dell'anno fiscale 2021 siano superiori alle attuali stime di consenso degli analisti. La società segnala comunque che "il supporto di importanti investimenti in direzione di una crescita futura avrà un moderato impatto sul margine EBITDA nei prossimi trimestri, ma consentirà uno sviluppo sostenibile a medio e lungo termine".