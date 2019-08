PLC sale al 100% del capitale di Monsson Operation LTD

(Teleborsa) - PLC S.p.A. comunica che, essendosi completate tutte le formalità previste ai sensi della normativa vigente irlandese, si è perfezionata l'operazione di conferimento del 49% del capitale sociale di Monsson in PLC prevista nell'ambito dell'Aumento in Natura.



PLC detiene dunque attualmente il 100% di Monsson la quale controlla, a sua volta, diverse società attive nella manutenzione di turbine eoliche sia in Europa che all'estero.



L'acquisizione del 100% di Monsson rappresenta un importante step nell'implementazione della strategia di espansione internazionale del Gruppo PLC che intende consolidare la propria strategia di crescita nell'O&M e di diversificazione nei mercati esteri. © RIPRODUZIONE RISERVATA