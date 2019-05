Plasmon, intesa con ministero Politiche agricole per sviluppo del Made in Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Plasmon, storico marchio dell’alimentazione infantile, si rafforza e firma un accordo con il ministero delle Politiche agricole, per lo sviluppo della filiera agroalimentare Made in Italy attraverso l’utilizzo di un marchio di riconoscibilità per gli alimenti dell’infanzia.L'intesa siglata prevede l'impegno da parte di Plasmon a sostenere entro 5 anni investimenti di acquisto fino a 25.000 tonnellate di materia prima italiana nei comparti carne, frutta verdure, cereali, latte, pesce e olio della filiera agroalimentare. Un settore che conta ben oltre 1500 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria.Il protocollo prevede uno sforzo di tutte e due le parti per promuovere la cultura della corretta alimentazione e l’adozione della dieta mediterranea "made in Italy" fin dalla prima infanzia. In Italia circa il 18% dei bambini tra i 6 e i 10 anni sono obesi e questo determina conseguenze sull’incremento del rischio precoce di malattie cardiovascolari e alterazioni del metabolismo.«L'accordo punta ad accrescere i volumi di produzione dell'impianto Plasmon di Latina e a diventare più aggressivi nei confronti del mercato estero, con l'obiettivo puntato sulla Cina. Siamo concentrati sul business. I volumi quest'anno sono cresciuti del 10% e con l'operazione avviata questa mattina a Roma siamo certi di poter partire all'assalto del mercato cinese», ha commentato il direttore generale di Plasmon-Kraft Heinz Italia Felipe Della Negra De Paula, intervistato da Radiocor.L'hub laziale di Latina è l'unico stabilimento produttivo italiano della Plasmon, dopo la cessione nel 2015 di Ozzano Taro da parte di Kraft-Heinz alla Newlat. L'impianto è da tempo investito da una profonda crisi, da un anno infatti i suoi 309 dipendenti sono in solidarietà. Riguardo alle ipotesi di vendita o ristrutturazione degli stabilimento De Paula ha aggiunto che «Kraft Heinz Company ha sempre deciso di non fare dichiarazioni su questo argomento, ma posso confermare che lo stabilimento di Latina non produce più solo per il mercato italiano, ma qui sono state trasferite produzioni estere come il tomato spagnolo, e che qui vengono prodotti anche i biscotti per gli adulti. In totale, il 70% dei nostri prodotti esce dallo stabilimento di Latina».«In ogni caso c'è un dialogo aperto col Mise, ma a Latina i dati sono in crescita. L'intesa col Mipaaf, inoltre, sigla anche una sinergia a sostegno dell'innovazione che avverrà attraverso lo sviluppo di attività di ricerca nei diversi ambiti necessari a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari per i più piccoli, in collaborazione con il Crea, il Consiglio per la ricerca e l'agricoltura e l'analisindell'economia agraria», ha dichiarato Andrea Budelli, vice presidente ricerca e sviluppo di The Kraft Heinz Company.Per Plasmon questa collaborazione istituzionale è un'altra tappa nel percorso all'insegna della qualità e della sicurezza alimentare che ha intrapreso quando negli anni ottanta è stata la prima nel settore della nutrizione per l'infanzia a creare un sistema di garanzia della propria filiera produttiva, basato su principi di prevenzione e di controllo e qualità.«Con la firma del protocollo di intesa Plasmon rafforza il dialogo con le istituzioni e l’accademia del nostro Paese. Il riconoscimento da parte del Mipaaft prevede la valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane attraverso l’utilizzo di un bollo/marchio di riconoscibilità a tutela della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari per l’infanzia. Plasmon continua così a essere un punto di riferimento mondiale in questo ambito, operando con elevati standard in materia di sicurezza e qualità e collaborando con le maggiori eccellenze scientifiche del panorama italiano», ha concluso Luigi Cimmino Caserta responsabile dei settori Detailing Manager e Market Access, Public & Government Affairs di Plasmon, The Kraft Heinz Company.