Pirelli, CdA Camfin delibera acquisto 2% del capitale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Camfin ha deliberato, all'unanimità, di acquistare azioni fino a un massimo del 2% del capitale sociale di Pirelli.



Oggi Camfin ha acquistato 200 mila azioni Pirelli portando la propria quota di partecipazione a circa l'11,37% del capitale sociale di Pirelli.



"Nel deliberare l'incremento della propria quota in Pirelli, il Consiglio di Amministrazione di Camfin ha ritenuto che gli attuali valori di borsa di Pirelli siano principalmente riferibili agli andamenti non positivi del mercato in generale e del settore in cui la società opera, ma non riflettano i fondamentali e il potenziale di crescita di quest'ultima che, come indicato nel Piano 2018-2020, sono connessi a un business focalizzato sul segmento high value che mostra un trend di crescita a livello globale"si legge in una nota. © RIPRODUZIONE RISERVATA