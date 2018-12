Piazza Affari resiste al vento delle vendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre si muove in deciso calo la maggior parte dei mercati europei, dopo il sell-off di Wall Street la vigilia. Non sono attese indicazioni dal timone dei mercati statunitensi, poiché oggi resteranno chiusi per onorare la memoria dell'ex Presidente George H.W.Bush scomparso di recente.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,134. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.237,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%.Scende lo spread, attestandosi a +281 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,07%.vendite su Francoforte, che registra un ribasso dello 0,83%. Seduta negativa anche per Londra, che mostra una perdita dell'1,16%. Sotto pressione Parigi, che accusa un calo dello 0,92%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.348 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti alimentare (+1,91%), viaggi e intrattenimento (+1,48%) e bancario (+0,91%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-1,68%), costruzioni (-1,21%) e petrolio (-1,18%).Tra lea grande capitalizzazione, svetta UBI Banca che segna un importante progresso del 2,57%.Vola Campari, con una marcata risalita del 2,41%.Sostenuta Moncler, con un discreto guadagno dell'1,91%.Buoni spunti anche su Banco BPM, che mostra un ampio vantaggio dell'1,81%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -2,38%.Scivola Prysmian, con un netto svantaggio dell'1,69%.di Milano, Juventus (+7,10%), Banca Ifis (+4,03%), Credem (+1,88%) e ASTM (+1,18%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biesse, che prosegue le contrattazioni a -4,40%.