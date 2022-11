Piaggio, accordo preliminare con Foton per il Porter elettrico

Martedì 29 Novembre 2022, 09:45







(Teleborsa) - Piaggio, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto un accordo preliminare con Foton Motor Group per lo sviluppo di una nuova gamma di veicoli elettrici commerciali leggeri a quattro ruote.



L'accordo, siglato a Mantova dall'AD di Piaggio Roberto Colaninno e dal Vice General Manager di Foton Motor Group Wang Shuhai, consolida la partnership tra i due gruppi iniziata nel settembre 2017 per lo sviluppo congiunto di soluzioni innovative per il mercato dei veicoli commerciali leggeri. Infatti, Piaggio produce a Pontedera il Porter N6 (motorizzazioni benzina/GPL e benzina/metano) in partnership con il gruppo Foton dal 2017.



Nei prossimi mesi un team composto dai rappresentanti delle due parti lavorerà per elaborare e validare un piano produttivo e commerciale, nonché per definire la documentazione contrattuale con l'obiettivo - in caso di esito positivo delle predette attività - di finalizzare la documentazione tecnica del progetto ed i relativi contratti entro la primavera 2023.