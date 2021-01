© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Philips ha registrato un, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. La multinazionale olandese ha portato l', rispetto ai 550 milioni di euro del quarto trimestre 2019, mentre il margine EBITA rettificato è migliorato di 110 punti base al 19% e il cash flow operativo è salito a 1.305 milioni di euro.Considerando l', con un incremento del 3% rispetto all'anno prima. Gli ordini sono cresciuti del 9% e l'utile netto generato dalle attività correnti ha raggiunto i 1.205 milioni di euro, rispetto ai 1,192 milioni di Euro del 2019. Il margine EBITA rettificato è stato pari al 13,2% delle vendite, in linea con il 2019. Gli utili per azione generati dalle attività correnti (diluiti) sono stati pari a 1,31 euro; gli utili per azione (EPS) rettificati pari a 1,98 Euro, in linea con il 2019. Il, in cash o azioni a discrezione dell'azionista."Nel trimestre abbiamo lanciato diversi nuovi prodotti e soluzioni, tra cui la nostra piattaforma di visualizzazione avanzata con funzionalità AI di nuova generazione IntelliSpace Portal, per supportare diagnosi di precisione - ha commentato- "Per espandere le nostre soluzioni Connected Care, abbiamo firmato accordi per. Queste acquisizioni permetteranno di ampliare e scalare ulteriormente le nostre, per migliorare gli outcome clinici, snellire i flussi di lavoro e migliorare la produttività"."Guardando al futuro, continuiamo a vedere incertezze legate all'impatto del Covid-19 nel mondo - ha aggiunto - Per il 2021, Philips stima di registrare una, trainata da una solida crescita di Diagnosis & Treatment e Personal Health, in parte compensata da vendite inferiori in Connected Care, e un miglioramento del margine EBITA rettificato di 60-80 punti base".