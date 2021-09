Pfizer, non solo vaccino: in arrivo la pillola anti-Covid

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Potrebbe arrivare in tempi stretti la pillola anti-Covid da assumersi al manifestarsi dei primi sintomi, oppure come prevenzione in caso di contatti con positivi. A produrla sarà il colosso statunitense Pfizer, già produttore del vaccino. Una nuova freccia nell'arco alla lotta al Covid che punta a coinvolgere la platea di quanti temono il vaccino e potrebbe rappresentare la spallata finale alla pandemia.







Il farmaco, inibitore della proteasi, si chiama Ritonavir ed è già stato utilizzato nel trattamento dell'Hiv. Il 26 novembre dovrebbero essere presentati i primi risultati alla Fda, l'agenzia del farmaco Usa. Poi, l'8 aprile, saranno consegnati i dati definitivi.



Oltre un migliaio gli adulti che aderiscono alla sperimentazione dopo aver contratto il Covid-19 senza sintomi tali da richiedere un ricovero in ospedale. I dirigenti Pfizer hanno spiegato che il ciclo di trattamento per questi pazienti durerà 5 giorni a partire dai primi sintomi di infezione, prima cioè dell'eventuale ricovero.



Per spiegare il funzionamento della pillola sono intervenuti Frank D'Amelio e Angela Hwang, CIO e presidente di Pfizer Biopharmaceutical, nel corso della "Conferenza sanitaria globale" organizzata da Morgan Stanley il 14 e il 15 settembre: "Stiamo sviluppando una terapia orale antivirale perché crediamo che le opzioni di trattamento saranno fondamentali. Pensiamo che un farmaco orale sia un tassello fondamentale per venire a capo della pandemia".