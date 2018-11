Petrolio, Trump contro l'Opec: non dovrebbe tagliare la produzione

Ultimo aggiornamento: 21:14

Donald Trump torna ad attaccare l'Opec, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. L'ultimo di una lunga serie di tweet pubblicati dal presidente degli Stati uniti contro l'Opec riguarda l'intenzione del cartello di operare a breve un taglio della produzione di oro nero fino - e oltre - 1 milione di barili al giorno per adattare il mercato alla diminuita domanda.. I prezzi dovrebbero essere più bassi in base alla produzione", ha scritto su Twitter l'inquilino della Casa Bianca.Il possibile ridimensionamento della produzione, caldeggiato soprattutto dall'Arabia Saudita, che da sola abbasserebbe la produzione di 500 mila barili giornalieri, ha spinto in alto le quotazioni di Brent e Wti. Entrambi hanno ridimensionato i guadagni nel corso della giornata, complice anche il rafforzamento del dollaro, anche se il Brent si mantiene sopra quota 70 dollari.