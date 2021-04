19 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Avvio di settimana riflessivo per le quotazioni del petrolio dopo la corsa delle ultime sedute sostenuti da una serie di dati economici positivi. Ad arrestare il recente rally contribuiscono i timori per l'aumento dei casi di Covid in diversi paesi dell'area pacifica, in particolare in India, che fanno pensare a nuovi possibili rallentamenti della domanda.

Il future giugno sul Brent scambia a 66,43 dollari al barile (-0,51%) mentre il contratto maggio sul WTI segna 62,84 dollari (-0,42%).

Tra i player del comparto, Eni segue l'andamento del settore e mostra un calo dello 0,52% mentre Tenaris sale appena dello 0,31%.

(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)