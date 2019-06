Petrolio, alta tensione in Medioriente con attacchi in Libia e Iraq

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -alle infrastrutture petrolifere indi matrice anti-americana, che seguono le minacce lanciate dall'Iran agli USA e l'attacco a due basi militari statunitensi nei giorni scorsi.Stamattina un, nel sud dell', che ospita gli uffici di diverseoccidentali, tra le quali l'Eni, l'americana ExxonMobil e l'olandese Shell. Le compagnie hanno subito evacuato gli uffici, ma sembra che l'incidente non abbia colpito le attività e l'export di greggio.Ininvece la situazione sarebbe più seria: unavvenuto nella notte tra ieri e oggi, ha colpito, danneggiandolo, un, joint-venture trae la. In questo caso vi sarebbero, ma non è noto cosa ci fosse dentro il deposito. "Siamo testimoni della distruzione di impianti della società davanti ai nostri occhi", ha commentato il presidente di NOC Musrafa Sanalla."Nonostante il conflitto in atto in Libia, anche per noi del settore è una notizia che non ci lascia indifferenti e ci costringe a questo punto a bloccare qualsiasi tipo di operazione in Libia", ha affermato il, aggiungendo"Quando una fazione o l'altra arriva ad attaccare la risorsa strategica petrolifera di un paese - ha sottolineato - vuol dire che la situazione non ha più controllo e, questo può essere solo in primo passo ed avvertimento su eventuali attacchi ad infrastrutture strategiche della produzione petrolifera in Libia".Frattanto, ile mantiene un guadagno dello 0,5% nel pomeriggio. Il petrolio WTI parallelamente segna un progresso dello 0,67% a 54,26 dollari al barile ed il Brent dello 0,39% a 62,38 dollari.