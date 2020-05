© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "è una delle riforme di cui vado più orgoglioso, se non quella di cui vado più orgoglioso". È quanto ha affermato ilin occasione della presentazione del saggio di(già sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali), e, (già viceministro dell'Economia),, titolo di esordio dellapresentato questa mattina a Roma presso il Censis e sul Canale YouTube Ital TV."Quota 100 è un'opzione – ha affermato Salvini – che abbiamo messo in mano alle lavoratrici e ai lavoratori e costituisce anche un vantaggio per i giovani. Mi ricordo, quando l'anno scorso andai in fabbrica a Portovesme, in Sardegna, una delle regioni italiane con il più alto tasso di disoccupazione giovanile, mi dissero che nel 2020 con Quota 100 avrebbero mandato in pensione 100 operai e avrebbero assunto 100 giovani sardi. Nellaandranno in pensione 4500 insegnanti e verranno, finalmente, stabilizzati, 4500 precari. Ritengo, dunque, questa riforma un'opera di giustizia sociale non solo per chi esce ma anche per chi entra. Un altro aspetto positivo di questa riforma – ha aggiunto il leader della Lega – è che. Se si fa il confronto con i decreti in questasi vede come il cosiddettoprevede che alcuni interventi economici arrivino fra sei mesi. Lo stessodel quale si parla molto prevede che la stragrande maggioranza dei contributi venga versata una volta approvato il bilancio europeo, tradotto: l'anno prossimo. Da ex ministro dell'Interno il grosso rischio che vedo è che più passano le settimane, più lo Stato non dà risposte, più mafia, camorra e 'ndrangheta, che problemi di liquidità non ne hanno, hanno la possibilità di entrare in interi settori economici"."Si tratta di una rivoluzione fondata sullaQuota 100 ha liberato, ad oggi, trecentomila italiane e italiani, dalla gabbia dellache aveva imposto, dalla sera alla mattina, da uno a cinque anni di fatica e di lavoro in più.hanno scelto di ritirare quello che avevano anticipato allo Stato lasciando altri trecentomila spazi di crescita ai giovani. È la prima tappa disui redditi delle famiglie e delle imprese seguendo il principio del pagare meno per pagare tutti. Quando uno pensa alla Lega e a Salvini pensa sempre agli sbarchi, agli immigrati, alla lotta alla mafia, ai campi rom. Ma se c'è una riforma di cui vado particolarmente orgoglioso è questa di Quota 100 perché ci sono centinaia di migliaia di italiani in carne e ossa che hanno riconquistato sorriso, speranza, famiglia e vita".