Pensioni reversibilità, spesa Italia al top nell'area OCSE

(Teleborsa) - L'Italia è fra i paesi che spendono di più per le pensioni di reversibilità nell'area OCSE. La spesa infatti si attesta al 2,6% del PIL contro una media dell'Area dei paesi a più alta industrializzazione dell'1% sul prodotto interno lordo.



E' quanto rilevato dal Pensions Outlook report pubblicato dall'Organizzazione che ha sede a Parigi, secondo cui tengono dietro la Spagna e la Grecia con una spesa superiore al 2,3% del PIL.



Di qui le sollecitazioni dell'OCSE ad introdurre una età minima per i superstiti che beneficiano della pensione di reversibilità, come già fatto da altre economie avanzate, con l'obiettivo di non disincentivare l'occupazione.





