Pensioni, Boeri: "Da nuovi interventi costo da 140 miliardi in dieci anni"

Ultimo aggiornamento: 16:24

Le misure sulle pensioni ipotizzate dal Governo avrebbero un impatto di "140 miliardi in più di spesa nei primi dieci anni". Lo ha detto il presidente dell', in audizione inha sottolineato che, con successivi aumenti di. Non è la prima volta che il Presidente dell'lancia l'allarme sulla riforma della Legge Fornero voluta da questo Governo. Critiche da parte diall'introduzione di "Quota 100" sulle pensioni. La novità previdenziale che dal 2019 si farà spazio nella Legge di Bilancio, a grandi linee spiega che potranno accedere alla pensione i lavoratori che hanno 62 anni di età e 38 di contributi.Secondol'introduzione di quota 100 per l'accesso alla pensione. I costi della quota 100 sono stimati infatti in circa 9-10,5 miliardi di euro mentre il taglio delle pensioni d'oro porterebbe ad una riduzione della spesa pensionistica inferiore ai 150 milioni di euro.Il presidente dell'Inps lancia l'allarme anche sulche avrebbe "un effetto devastante sui conti" dell'INPS. "Il condono contributivo, a differenza di condono fiscale - ha detto - ha un doppio effetto, non solo negativo sulla raccolta contributiva ma immediatamente anche un effetto sulla spesa e un effetto devastante sui conti del nostro istituto. Già per il fatto che se ne sia parlato abbiamo avuto una riscossione inferiore a quella che ci aspettavamo".