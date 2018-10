Manovra, Oettinger: «L'Ue la respingerà». Salvini: «Schulz non si fida? Basta lezioni dai falliti di Berlino»

«La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano». Lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, attraverso ilsito dello Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, annuncia il magazine. E ancora: «Si è confermata l'ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell'Ue». Moscovici non farà una controproposta, scrive Spiegel, ma si limiterà a rimandare alle violazioni dei dati di riferimento. Roma ha inviato il testo nella notte di martedì, all'ultimo minuto, sottolinea il portale del magazine. La Commissione reagisce in modo particolarmente veloce: per la sua risposta avrebbe infatti avuto due settimane di tempo. L'Italia adesso dovrà, in breve tempo, presentare una nuova bozza.

Intanto sulla manovra è botta e risposta tra il viceporemier Matteo Salvini e il presidente della Spd Martin Schulz che ha dichiarato di avere «zero fiducia in Di Maio e Salvini». Il ministro dell'interno italiano attraverso Twitter ha replicato: «Ancora 'lezioni' dai falliti di Berlino? Non li ascoltano più neanche i tedeschi».



Ancora “lezioni” dai falliti di Berlino?

Non li ascoltano più neanche i tedeschi😂https://t.co/c4OWdnY9gZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 ottobre 2018

