Martedì 7 Novembre 2023, 10:20

In Manovra si rende di fatto impossibile uscire anticipatamente dal lavoro. Se per andare in pensione a 67 anni basterà un reddito un terzo più basso di ora, per uscire a 64 anni servirà invece una retribuzione del 7% più alta

Statali, la pensione sarà uguale per tutti, rivisto l’assegno di insegnanti e medici. Chi è interessato