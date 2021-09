Patto di Stabilità, Gentiloni: consenso può essere favorito dal nuovo contesto

Mercoledì 15 Settembre 2021, 18:30

(Teleborsa) - Per il Commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, il consenso sulla riforma del Patto di Stabilità e la revisione delle regole di bilancio per gli Stati membri dovrebbe essere facilitato dalla nuova situazione creatasi dopo la pandemia, in modo che non si ripetano le divisioni del passato. Parlando con i giornalisti italiani a margine della plenaria del Parlamento europeo oggi a Strasburgo, Gentiloni ha dichiarato che il consenso "è difficile da costruire se ragioniamo come se fossimo di fronte ad un nuovo capitolo delle discussioni degli anni precedenti, mentre è chiaro che siamo di fronte ad almeno un paio di sfide completamente nuove". "La prima è far fronte a una situazione creata dalla pandemia, che ha portato a livelli debito e anche a sfide all'economia reali a livelli senza precedenti. In secondo luogo bisognerà far fronte agli impegni per la transizione climatica, che tutti sappiamo quanto sia impegnativa", ha spiegato.

"Se la guardiamo proiettata in avanti, questa discussione non è che diventi facile, ma può vedere un ruolo attivo di proposta e di leadership da parte della Commissione", ha aggiunto il Commissario Ue. "Poi naturalmente vedremo come va la discussione con i paesi membri. Io sono consapevole delle divisioni, ma credo – ha ribadito – che il contesto nuovo in cui siamo ci possa consentire di affrontarle in un modo diverso, più positivo".

Gentiloni ha manifestato cautela quando un giornalista gli ha chiesto se una vittoria di Scholz alle prossime elezioni in Germania possa favorire il dibattito sulle regole di bilancio. "Vedremo, si voterà fra poco tempo (26 settembre, ndr) – ha risposto – l'unica cosa che posso dire di Scholz è che facciamo parte della stessa famiglia politica, e quindi per i Socialisti europei sarebbe un successo straordinario. Ho visto oggi che anche sui giornali italiani si parla di questa novità del socialismo europeo, speriamo che le novità proseguano".