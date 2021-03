10 Marzo 2021

(Teleborsa) - Procter & Gamble chiama per la prima volta a raccolta le start-up italiane e lancia due progetti di innovazione sostenibile: uno a favore dell'imprenditoria femminile, l'altro dedicato al "green".

Nasce in collaborazione con LVenture Group, acceleratore di star-up quotato alla Borsa di Milano, la factory "Green Start(up)", che punta a sviluppare soluzioni innovative alle tematiche legate al tema della sostenibilità ambientale su tre principali ambiti d'azione: Logistica e mobilità, Educazione e comunicazione al consumatore, Fine ciclo vita prodotti. La call sarà aperta fino al 10 maggio: le soluzioni migliori e più in linea con i problemi proposti saranno selezionate e potranno diventare partner della multinazionale per la realizzazione di progetti pilota.

Il secondo progetto in partnership con il Women's Forum for the Economy & Society è "WomenEntrepreneurs4Good", un programma europeo di promozione dell'imprenditoria femminile che tiene insieme l'attenzione per la sostenibilità e l'impegno verso le parità di opportunità e condizioni per uomini e donne. Il progetto punta ad offrire ad alcune tra le migliori realtà imprenditoriali al femminile di Italia, Francia e Germania un percorso di consulenza e coaching dell'HEC IDEA Center della HEC Business School di Parigi.

"Negli ultimi anni P&G sta dimostrando di saper lavorare con il cuore, la passione e l'entusiasmo di una start-up, ma con le spalle e le risorse di un player globale", ha affermato Paolo Grue, Presidente e AD Procter & Gamble Italia, aggiungendo che la partnership con il Women's Forum for the Economy & Society "permette di combinare innovazione e sostenibilità con un altro tema per noi fondamentale e su cui siamo impegnati su più fronti da tempo: quello dell'empowerment femminile e della parità di genere"