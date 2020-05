Oro, si inizia a scendere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le quotazione dell'oro si sono apprezzate di oltre il 30% nell'ultimo anno, toccando il top a 1.765 dollari l'oncia a metà maggio.Nel frattempo ladel metallo giallo da parte deicome Cina e India si è ridotta drasticamente, con, in calo di oltre il 40% rispetto all'andamento degli ultimi 10 anni.Le ultime rilevazioni del COT (Commitment of traders) report evidenziano, solo sui future, una prevalenza molto forte di posizioni "short" da parte degli operatori "", ossia fondi d'investimento e banche d'affari che hanno una posizione dominante sul mercato.In particolare, le ultime rilevazioni del 19 maggio ci dicono che questi operatori hanno posizioni "short" per 423.889 contratti, contro posizioni long per 133.715 contratti.Al contrario, i piccoli traders, definiti come "" sono "long" per 59.851 contratti e "short" per 21.465 contratti.L'analisi di lungo periodo che mette sotto la lente soprattutto le grandi crisi economiche e finanziarie dalla grande depressione ad oggi, suggerisce unae, non il contrario, come siamo abituati a leggere ovunque.Quindi, in corrispondenza di crisi economiche, come quella che stiamo vivendo, l'oro dovrebbe deprezzarsi in sintonia con la discesa dei mercati azionari.E' lecito attendersi, nel prossimo futuro,, in linea con la forte riduzione della domanda fisica del metallo giallo.Eventuali nuovi spunti rialzisti, nel breve periodo, sotto i 2.000 dollari l'oncia sono da interpretare come segnali di esaurimento della forza rialzista e forniscono nuove opportunità di entrata "short".