(Teleborsa) -(OMS) imbocca la strada della sicurezza massima e afferma di non aspettarsi unacontro il nuovo coronavirus fino allasottolineando, dunque, l'importanza di controlli rigorosi"Non ci aspettiamo di vedere unafino alla metà del. A dirlo la Portavoce dell'OMS, Margaret Harris, in un briefing alla stampa sul coronavirus a Ginevra, citata dal quotidiano britannico Guardian.La Harris ha precisato che "candidati vaccini sono in fasi avanzate di sperimentazione, alcuni in fase 3 degli studi clinici".richiede più tempo perché dobbiamo vedere quanto il vaccinohaspiegato riferendosi agli studi clinici in corso.Ieri, intanto, laha fatto sapere che un vaccino per le categorie più a rischio (sanitari in primis) potrebbe essere disponibile già a