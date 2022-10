Nuovo Governo, prima giornata di consultazioni al Quirinale: il punto

(Teleborsa) - Sono cominciate questa mattina le consultazioni del Presidente della Repubblica,: il primo ad essere ricevuto è stato il Presidente del Senato. A seguire il Presidente della Camera,Poi il Gruppo parlamentare Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord) del. Dalle 16:30 alle 19 sarà il turno di Verdi-Sinistra, Azione-Iv, M5s e Pd.sarà la volta delDiha parlato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa al termine dell'incontro.: il colloquio è stato molto cordiale e devo dire è sempre emozionante parlare con il presidente", ha detto La Russa ai cronisti in attesa. Il Presidente della Cameraha lasciato senza dichiarazioni lo studio alla Vetrata dopo circadi incontro con Mattarella.Al Quirinale la delegazione di "Azione-Italia Viva-R.E." del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Nel fanno parte Raffaella Paita, Matteo Richetti, Carlo Calenda e Teresa Bellanova."Azione e Italia viva saranno all'opposizione di questo governo, senza sconti. Un'opposizione che cercherà di ingaggiare il governo su tematiche concrete", ha detto il leader di Azione,- "E' chiaro che che vistoche Giorgia Meloni sia incaricata Presidente del Consiglio", ma, per quanto riguarda la fiducia "ilè quello dicontro perché devono dimostrarci unma non è ancora detta l'ultima parola e decideremo anche in base ai ministri", ha detto Julia Unterberger al termine dell'incontro del Gruppo per le Autonomie con Mattarella.Unterberger chiarisce: "Non abbiamo paura che possano toccare la nostra autonomia, che è ancorata a trattati internazionali ed ha rango costituzionale. Ma dipende anche da tutto il. Ogni giorno c'è un problema pratico cui trovare una soluzione. E'se trovi un governo che apprezza l'autonomia locale o è totalmente centralista. Questa è la problematica di cui abbiamo pauraconclude.Domattina il centrodestra, che alsalirà unito in una delegazione Fdi-Lega-Fi-Moderati.Alle ore 10:30 di venerdì i gruppi del centrodestra saliranno assieme al Quirinale per le Consultazioni in vista della formazione del governo. Saranno presenti, si legge nella nota del Quirinale, i gruppi di(UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) -"Il presidente Berlusconi sicuramente farà parte delle delegazioni, lo abbiamo già comunicato al Quirinale. Andremo tutti insieme i quattro gruppi, con i capigruppo quindi ci sarò io, ci saràe ci sarà il leader del partito Silvio Berlusconi. Analogamente faranno gli altri partiti domani alle 10:30". Lo affermacapogruppo di Fi alla Camera a radio24.Il leader della Lega sarà nella delegazione delnsieme al capogruppo al Senatoe a quello della Camera Riccardo Molinari.In una nota,comunica che il presidente di Fratelli d'Italia,farà parte della delegazione del centrodestra per le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Persaranno presenti i presidenti dei gruppi parlamentari al Senato e alla Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.