Nuovi obiettivi di crescita per Volkswagen

(Teleborsa) - Ulteriore riduzione delle stime per il costruttore tedesco. Il gruppo Volkswagen ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita, di utile operativo e vendite, a medio termine, citando il rallentamento dell'economia globale. Lo scorso mese, la casa automobilistica aveva già tagliato le previsioni sui volumi di vendita per il 2019.



Il colosso di Wolfsburg si aspetta ora un Ebit in aumento di almeno il 25% nel 2016-2020 rispetto alla precedente previsione di oltre il 30% e una crescita dei ricavi al 20% da oltre il 25% stimato prima. © RIPRODUZIONE RISERVATA