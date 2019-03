Nike torna in utile ma le previsioni di vendita deludono, titolo giù a Wall street

Ultimo aggiornamento: 17:51

Nike affonda a Wall Street. A pesare è unandamento delle vendite in Nord America inferiore alle attese, nonostante un trimestre positivo con risultati in crescita.La società americana ha chiuso il periodo dicembre-febbraio con utili netti di 1,1 miliardi di dollari, pari a 68 centesimi per azione, rispetto alla perdita di 921 milioni (57 centesimi) registrata nello stesso periodo di un anno fa. I ricavi sono aumentati del 7% a 9,6 miliardi di dollari contro i 9 miliardi rilevati nello stesso trimestre dell'anno prima. Le stime degli analisti erano invece per un utile per azione di 66 centesimi e un fatturato di 9,6 miliardi.Nonostante la crescita registrata nel trimestre scorso tuttavia a Wall Street gli investitori hanno reagito male ai dati di vendita negli Stati Uniti. Le azioni Nike in Borsa perdono infatti il 6% a 82,73 dollari.Le vendite di Nike in Nord America sono salite del 7% a 3,81 miliardi didollari, contro un calo del 6% nello stesso trimestre dell'anno prima e i 3,85 miliardi attesi dagli analisti. Un obiettivo mancato che non è piaciuto agli investitori, che si sono accaniti sul titolo del gruppo di abbigliamento sportivo.In cina le vendite sono cresciute invece del 19% a 1,59 miliardi, in rallentamento però rispetto alla crescita del 24% dell'anno prima.