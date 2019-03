Nexi, Castagna: Banco BPM valuta cessione quota in IPO

(Teleborsa) - Banco BPM potrebbe cedere una quota della partecipazione detenuta in Nexi, società che sbarcherà in Borsa ad aprile, durante l'Offerta Pubblica Iniziale (IPO). Lo ha dichiarato Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato della banca a margine di un evento.



"Ho visto che sono uscite queste notizie. Nexi è un partner strategico perché abbiamo un contratto con loro per i prossimi anni, ma chiaramente non è un investimento strategico essendo una partecipazione dell'1,8%. Facciamo i migliori auguri a Nexi affinché possa essere una quotazione di successo ma stiamo anche valutando la possibilità di cederne una quota".



Nexi è un'azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione.