Nexi, approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti la fusione di SIA

(Teleborsa) - L'Assemblea dei soci di Nexi, riunitasi in data odierna in sessione straordinaria sotto la presidenza di Michaela Castelli, ha approvato la fusione per incorporazione in Nexi della società SIA. Sempre in data odierna, dopo l'Assemblea dei soci di Nexi, anche l'Assemblea dei soci di SIA ha approvato la fusione.



Come già comunicato in data 5 ottobre 2020, la stipula dell'atto di fusione rimane comunque soggetta alle condizioni sospensive previste nonché, naturalmente, al previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti. L'Assemblea dei soci, in data odierna, ha altresì approvato il nuovo statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione.