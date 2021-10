Netflix, il mercato guarda alla trimestrale

1 Minuto di Lettura

Martedì 19 Ottobre 2021, 20:15







(Teleborsa) - Discesa moderata per Netflix, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente, con il mercato che attende i risultati trimestrali.



Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore dei video on demand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



La tendenza di breve di Netflix è in rafforzamento con area di resistenza vista a 640,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 632,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 649,4.