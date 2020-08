© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha assegnato alla Compagnia assicurativa Net Insurance un rating di lungo termineed un financial strength rating pari a "B+" (good)."Il rating iflette la solidità di bilancio di Net Insurance", spiega l'agenzia, che la classifica come "adeguata", unitamente ad un livello "appropriato" nell'assetto di enterprise risk management.La capitalizzazione - rileva - si è rafforzata e le performance di bilancio nell'ultimo biennio sono buone. Buoni risultati sono stati riconosciuti anche in termini underwrting performance, seppur soggetti a volatilità negli anni precedenti alla fusione con Archimede.L'agenzia di rating, alla luce del processo svolto, si aspetta future performance tecniche sempre più stabili, perché supportate dalle azioni di sviluppo delle nuove aree di business.Il business - onclude l'agenzia - risultata concentrato in Italia e sui prodotti della Cessione del Quinto, con una "dipendenza" dalla riassicurazione ancora elevata, ma mitigata dall'eccellente qualità creditizia dei riassicuratori di Net Insurance.