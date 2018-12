Natale, sotto l'albero degli italiani 10,2 milioni di cesti

(Teleborsa) - Almeno 10,2 milioni di cesti enogastronomici hanno trovato spazio quest'anno sotto l'albero degli italiani, aperti per i tradizionali pranzi e cenoni di Natale. Lo rivela l'analisi Coldiretti/Ixè "Il Natale nel piatto".



Tra i prodotti più gettonati nei cesti ci sono lo spumante, il torrone, il pandoro o il panettone spesso artigianali, ma sono tornati prepotentemente il cotechino, lo zampone, le lenticchie e in generale tutti i prodotti tipici locali, cosiddetti a chilometro zero, dai salumi ai formaggi, dall'extravergine al vino, dal miele alle conserve, meglio se preparati direttamente nelle aziende agricole.



I prezzi, precisa ancora Coldiretti, variano notevolmente, ma normalmente oscillano dal cesto minimal low cost a 20 euro sino a 200 euro per quello con specialità più ricercate per i palati più raffinati.