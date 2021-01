© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Investors Service ha assegnato oggi unal debito senior non preferred di Banca Monte dei Paschi di Siena e lo ha sottoposto aper upgrade.Il rating Caa1 assegnato "riflette ildella banca, l'elevata perdita in caso di fallimento per strumenti junior senior unsecured e una bassa probabilità di sostegno del governo", si legge in una nota di Moody's.Il rating standalone Baseline Credit Assessment b3 di MPS riflette invece il suo- sottolinea l'agenzia di rating - e la suaderivanti da un deterioramento del contesto macroeconomico italiano.Il rating standalone b3 è in fase di revisione per un possibile aggiornamento. La revisione è stata avviata a luglio 2020, dopo l'annuncio da parte della banca di un, che è stato completato alla fine del 2020. La revisione per l'aggiornamento è stata prorogata nel dicembre 2020 dopo l'annuncio da parte della banca di un nuovo aumento di capitale che, secondo Moody's, ne faciliterà la privatizzazione.