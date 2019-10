Morgan Stanley, la trimestrale batte le attese

(Teleborsa) - Buona la trimestrale di Morgan Stanley, in sintonia con i risultati delle altre banche americane che in questi giorni hanno comunicato risultati nel complesso migliori delle attese del mercato.



La banca d'affari con sede a New York ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 2,2 miliardi di dollari in aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. L'utile per azione si è attestato a 1,27 dollari, circa 16 cent sopra le previsioni degli analisti.



In crescita dell'1,6% i ricavi a 10,03 miliardi di dollari dai 9,6 miliardi del consensus.



