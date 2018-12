Mondo TV porta in Finlandia la seconda stagione di Robot Trains

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto un contratto di licenza con la società finlandese Yleisradio OY (Yle) per la trasmissione in Finlandia della seconda stagione di Robot Trains, coprodotta da Mondo TV con il gruppo coreano CJE&M. Yleisradio è il canale televisivo pubblico finlandese.L'accordo prevede la licenza dei diritti di diffusione televisiva su due canali gestiti dalla licenziataria e segnatamente il canale YLE TV2 e il canale YLE Fem.La società precisa che, che per motivi di riservatezza commerciale non è possibile comunicare, "è interessante ma ancora più importante è la circostanza che la vendita sia stata eseguita in un paese scandinavo, normalmente di difficile penetrazione per i prodotti Mondo TV e che la stessa riguardi uno dei prodotti di punta della Mondo TV quale Robot Trains".