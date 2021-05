6 Maggio 2021

(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto un contratto di licenza sui MeteoHeroes con Hermet leader italiano nel settore homewear e uno dei primi

distributori licenziatari del settore in Italia che vanta collaborazioni con le più importanti società di serie A e società di intrattenimento, dal mondo della prima infanzia fino alla fascia di età teenager.

La licenza - spiega una nota - ha ad oggetto diverse categorie di prodotti di biancheria per la casa e non solo e avrà durata di due anni. Come da prassi, il contratto prevede il pagamento di un minimo garantito e di eventuali royalties dopo il recupero del medesimo minimo

garantito da parte della licenziataria.

Hermet distribuirà i prodotti contraddistinti dai MeteoHereos, gli eroi della serie coprodotta da Mondo Tv con MOPI, in Italia, San marino, Città del Vaticano e Canton Ticino.

(Foto: © Fred Mantel / 123RF)