Mondadori acquisisce il 100% di De Agostini Scuola

Lunedì 12 Luglio 2021, 15:45

(Teleborsa) - Mondadori, gruppo editoriale quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha sottoscritto con De Agostini Editore S.p.A. il contratto relativo all'acquisizione del 100% di De Agostini Scuola S.p.A., uno dei principali operatori di editoria scolastica in Italia. La società acquisita ha una produzione rivolta a ogni ordine e grado - con una presenza significativa in particolare nel segmento della scuola secondaria - attraverso una serie di marchi, tra i quali DeA Scuola, Petrini, Marietti Scuola, UTET Università, Cideb-Black Cat e Garzanti Scuola.

L'operazione, spiega Mondadori in una nota, è "coerente con la strategia di crescente focalizzazione sul core business dei libri, nel quale il Gruppo ha una leadership consolidata nel Trade ed è uno dei principali operatori nei libri per la scuola. L'acquisizione consente alla società di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel comparto dell'editoria scolastica, nel quale attualmente opera attraverso le case editrici Mondadori Education e Rizzoli Education".

Il valore della transazione è stato definito sulla base di un Enterprise Value di 157,5 milioni di euro, pari a 7,4 volte l'EBITDA reported registrato da De Agostini Scuola nel 2020. Il prezzo sarà oggetto di definizione sulla base della posizione finanziaria netta media normalizzata dei 12 mesi precedenti la data del closing. De Agostini Scuola ha registrato nell'esercizio 2020 ricavi per 70,8 milioni di euro, un EBITDA reported pari a 21,4 milioni di euro e un utile netto di 12,2 milioni di euro. Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta era positiva (cassa netta) per 20,8 milioni di euro.

Il corrispettivo dell'operazione sarà regolato per cassa alla data del closing tramite l'utilizzo della linea di credito dedicata alle acquisizioni, recentemente definita nell'ambito del contratto di finanziamento che il Gruppo ha sottoscritto lo scorso 12 maggio. Il perfezionamento dell'operazione è subordinato alle autorizzazioni di legge da parte della competente autorità Antitrust.