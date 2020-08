Mobilità estiva, Anas: al via fine settimana da bollino nero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel terzo fine settimana discatta ilper la mattinata di sabato, mentre per il pomeriggio di oggi, nella seconda parte della giornata di domani e per domenica, previstosu tutte le strade e autostrade italiane.Lungo i 30 mila km di rete(Gruppo Fs Italiane), informa in una nota la stessa azienda, è atteso un incremento di traffico per gliverso ledi, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.Più degli altri anni, a causa, gran parte degli italiani si sposterà all'interno del Paese contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade.Il traffico si preannuncia intenso in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un aumento della circolazione in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con idelsulla A2 "Autostrada del Mediterraneo", già dal primo pomeriggio di oggi, si registrano rallentamenti agli imbarchi verso la Sicilia con un'attesa stimata fino a tre ore.Ricordiamo che è in vigore ildideioggi dalle 16.00 alle 22.00, domani dalle 8.00 alle 22.00 e domenica dalle 7.00 alle 22.00.Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende tra l'altro l'impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio h24 della rete di competenza. Per l'assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati tra la Sala Situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell'autostrada A2 "Autostrada del Mediterraneo", dove Anas opera in affiancamento alla Polizia Stradale.