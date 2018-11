Mercati europei in stand-by

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Positiva, invece, la, che chiude con un timido guadagno rispetto al rosso del resto d'Europa. Apertura senza slancio anche per Wall Street, dove i principali indici a stelle e strisce viaggiano appena al di sotto della parità., dove nel weekend si terrà il G20. Molteplici le tematiche, in primo piano l'incontro tra Trump e Xi Jinping e il mancato meeting con Putin a seguito delle tensioni Russia-Ucraina., dopo il via libera degli Sherpa dell'Ecofin alla bocciatura da parte dell'Ue. Il Ministro dell'Economiaha incontrato, sempre a Buenos Aires,. "Fiducioso di evitare la procedura di infrazione,", ha dichiarato Tria, che ha definito l'incontro "cordiale e in cerca di una soluzione". Ha raggiunto il Paese sudamericano"L'Italia non è un rischio per nessuno, incontrerò Juncker", le sue parole.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,132. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,83%, scendendo fino a 50,51 dollari per barile., che si mantiene a +290 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,21%.contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,28%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,95%, e poco mossa Parigi, che mostra un -0,03%.A Piazza Affari il FTSE MIB termina con un vantaggio dello 0,15%. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 21.058 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,32%; sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,14%).Ilè stato pari a 2,3 miliardi di euro, con un incremento di ben 324,1 milioni di euro, pari al 16,41%, rispetto ai precedenti 1,97 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,89 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,31 miliardi.A fronte dei 218 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 100 azioni. In lettera invece 106 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 12 stocks.In luce sul listino milanese i comparti telecomunicazioni (+1,08%), assicurativo (+0,84%) e alimentare (+0,75%). Nel listino, i settori materie prime (-1,88%), immobiliare (-1,57%) e viaggi e intrattenimento (-1,31%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su Telecom Italia, che mostra un ampio vantaggio dell'1,81%.Ben impostata Unipol, che mostra un incremento dell'1,78%.Tonica Recordati che evidenzia un bel vantaggio dell'1,76%.In luce CNH Industrial, con un ampio progresso dell'1,75%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Moncler, che ha chiuso a -2,47%.Soffre Tenaris, che evidenzia una perdita dell'1,89%.Preda dei venditori Banco BPM, con un decremento dell'1,57%.Si concentrano le vendite su Atlantia, che soffre un calo dell'1,28%.di Milano, Italmobiliare (+4,66%), Cerved Group (+3,67%), Aeroporto di Bologna (+3,50%) e Aquafil (+2,80%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Biesse, che ha chiuso a -6,05%.Pesante Banca MPS, che segna una discesa di ben -3,6 punti percentuali.Seduta drammatica per FILA, che crolla del 3,41%.Sensibili perdite per Diasorin, in calo del 3,22%.