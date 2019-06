Mercati europei deboli. Milano inclusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, inclusa Piazza Affari.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,51%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,23%.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +257 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,32%.Francoforte, scambia con un -0,6%. Giù anche Londra, che cede lo 0,31% e Parigi -0,15%. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 20.612 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,66 miliardi di euro, dai 1,69 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.A fronte dei 218 titoli trattati, 133 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 69 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 16 azioni del listino italiano.Si distinguono a Piazza Affari i settori utility (+1,00%) e beni per la casa (+0,80%).Nel listino, i settori tecnologia (-2,76%), viaggi e intrattenimento (-1,97%) e materie prime (-1,22%) sono stati tra i più venduti.di Milano, troviamo Prysmian (+1,62%), Moncler (+1,62%), Enel (+1,32%) e Amplifon (+1,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Juventus, che ha terminato le contrattazioni a -4,65%.Pesante STMicroelectronics, che segna una discesa di ben -3,05 punti percentuali.In rosso UnipolSai, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.Tra i, ASTM (+5,32%), doBank (+3,03%), FILA (+2,70%) e Cattolica Assicurazioni (+2,08%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Sias, che ha archiviato la seduta a -7,14%.