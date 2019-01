Mercati cauti. Milano si allinea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, dopo il finale brillante di Wall Street sulla decisione della Fed di mostrarsi "paziente" sui prossimi rialzi del costo del denaro.Torna l'ottimismo su possibile accordo commerciale tra USA e Cina in attesa dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il vicepremier cinese, Liu He.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,149. L'Oro scambia sui 1.320,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) a 54,32 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +240 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,58%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,39%, bene Londra, che mostra un rialzo dello 0,62%, resistente Parigi, che segna un aumento dello 0,45%.Telecomunicazioni (+1,39%), materie prime (+1,14%) e petrolio (+0,63%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-1,32%), bancario (-0,97%) e viaggi e intrattenimento (-0,92%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Leonardo, mostrando un incremento dell'1,70%.Denaro su Recordati, che registra un rialzo dell'1,35%.Bilancio decisamente positivo per Saipem, che vanta un progresso dell'1,33%, dopo un contratto in Vietnam con ExxonMobil.Buona performance per Tenaris, che cresce dell'1,19%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -3,74%.Vendite su Banco BPM, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per Campari, che mostra una perdita dell'1,39%.Sotto pressione Unicredit, che accusa un calo dell'1,31%.Tra i, Inwit (+3,31%), Saras (+1,99%), Banca Farmafactoring (+1,37%) e Tod's (+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Popolare di Sondrio, che continua la seduta con -1,90%.Contrazione moderata per SOL, che soffre un calo dello 0,53%.Sostenuta Mondadori, con un discreto guadagno dell'1,19%.Scivola Mediaset, con un netto svantaggio dell'1,12%.brilla Safilo +1,93%, dopo i dati sulle vendite 2018.