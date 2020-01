Mercati a prova di virus. Borse europee e Milano in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sui mercati pesano le preoccupazioni sulla diffusione dele sui possibiliSul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,81%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 52,51 dollari per barile, in netto calo del 3,10%.In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +145 punti base, con un forte calo di 14 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,05%.crolla Francoforte, con una flessione del 2,25%. Vendite a piene mani su Londra, che soffre un decremento del 2,21%. Pessima performance per Parigi, che registra un ribasso del 2,21%., che affonda con una discesa dell'1,77%.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-4,83%), materie prime (-4,13%) e beni per la casa (-3,23%).Tra idi Milano, in evidenza Banco BPM (+1,07%) e UBI Banca (+0,68%).Sessione nera per STMicroelectronics, che lascia sul tappeto una perdita del 5,15%.In caduta libera Tenaris, che affonda del 4,21%.Nel lusso, pesante Ferragamo, che segna una discesa di ben -3,84 punti percentuali.tra le azioni del FTSE MidCap è Banca MPS, che ottiene un incremento del 2,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Datalogic, che continua la seduta con -5,24%.Giù Tamburi, che crolla del 4,23%.Sensibili perdite per RCS, in calo del 4,05%.In apnea Tod's, che arretra del 4,04%.