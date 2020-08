Mediaset tinuncia a progetto MFE, valuterà altre opzioni espansione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la holding olandese che avrebbe dovuto portare alla fusione di Mediaset e Mediaset Espana, per creare un leader europeo nel settore dell'intrattenimento televisivo. Le continuee l'ultima shanno portato l'azienda di Cologno a, che cullava da più di un anno, ma non alle sue, che prenderanno ora un'altra direzione."Mediaset - si legge in una nota - prende atto della decisione del Tribunale Spagnoloalle quali comunque si adegua, e riafferma che, anche sulla base dell'opinione dei propri consulenti legali di ciascuna delle giurisdizioni interessate dal progetto di fusione transnazionale, ilalle norme di legge applicabili, rispettoso dei diritti degli azionisti - cosi come affermato dai Tribunali italiani ed olandesi - e indirizzato esclusivamente al perseguimento degliche ne condividono lo sviluppo"."La decisione assunta dal Tribunale di Madrid - si sottolinea - è conseguenza soltanto dell'he agisce nel proprio esclusivo interesse, anche quale concorrente del Gruppo Mediaset"."Poiché tuttavia la decisione spagnola impedisce di completare l'operazione entro il termine previsto ai sensi della legge olandese (2 ottobre 2020), il Consiglio di Amministrazione prende atto che il, come deliberato il 7 giugno 2019, è quindia causa delle scadenze tecniche", sottolinea Mediaset, aggiungendo che il CdA ha quindi "avviato immediatamente loche raggiunga i medesimi obiettivi"."È evidente - si precisa - che questa interruzione costituisce unfrutto di un'che ha iniziato a concretizzarsi subito dopo la rottura contrattuale esercitata dal gruppo francese nel 2016 (cessione Premium) con il successivo tentativo di scalata ai danni di Mediaset. Una serie di violazioni culminate oggi con le iniziative giudiziarie che hanno causato il blocco del progetto di fusione, violazioni onerosissime di cui".Il Consiglio ha anche esaminato "la recentein cui la società annuncia, riconoscendo la valenza industriale del progetto MFE, la volontà di sostenere i progetti di sviluppo internazionali di Mediaset", concludendo che questa dichiarazione arrivaalcuna delle tre condizioni poste da Mediaset: creazione di valore per azionisti, soluzioni di sviluppo cruciali per il futuro del Gruppo, riparazione dei "danni irreparabili che le sono stati inferti"."Se Vivendi è davvero intenzionata a trattare su basi concrete e orientate agli interessi di tutti gli azionisti compresi quelli di maggioranza - conclude la nota -in cui verificare il nuovo, positivo, approccio".Per effetto della mancata realizzazione della fusione, le azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso ritorneranno nella disponibilità degli azionisti recedenti.