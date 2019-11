Mediaset, rinviata di una settimana udienza con Vivendi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua l'avventura legale tra Mediaset e Vivendi.In questo episodio che vede coinvolte le due società e il Tribunale di Milano,nell'ambito del procedimento promosso innanzi al Tribunale da Vivendi e Simon Fiduciaria per la sospensione della deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria di Mediaset in data 4 settembre 2019.L'udienza era prevista per oggi pomeriggio, 22 novembre, maNel frattempo, sempre in data odiernaatta a valutare alcune modifiche statutarie della holding olandese MediaforEurope (MFE) con lo scopo, così, di avere il consenso anche del gruppo francese.Il titolo del gigante di Cologno Monzese ha chiuso la giornata a Piazza Affari con un rialzo dell'1,64% mentre quello francese lascia la sessione a Parigi con un +0,36%.