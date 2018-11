(Teleborsa) - Avvio col turbo per Mediaset, best performer del FTSE Mib di Piazza Affari con un rialzo dell'1,48%.



Stamane la società di Cologno Monzese ha reso noto che la raccolta pubblicitaria italiana del Gruppo per il periodo gennaio- settembre 2018 è risultata in crescita del 2,5% rispetto ai primi nove mesi del 2017.



Il bilancio relativo ai primi nove mesi di esercizio sarà rilasciato il prossimo 13 novembre.