Così come le compresse d'aspirina ora arriva anche la mascherina Coop. Sono in vendita nei supermercati della catena distributiva mascherine chirurgiche monouso contenute in apposite bustine con il marchio Coop: tre strati, certificate CE al prezzo finale per i soci e consumatori di 0,50 ciascuna. Le confezioni contengono 10 mascherine (del tipo dispositivo medico classe 1 tipo 2 con un indice di filtrazione superiore al 98%) di forma forma classica e di facile vestibilità.L'iniziativa della Coop segue il dono di 4,5 milioni di mascherine effettuato nelle scorse settimane alla Protezione Civile. Il canale di approvvigionamento è lo stesso attivato fin dall’inizio del lockdown grazie alla presenza a Hong Kong della filiale Coop Far East. La catena della grande distribuzione fa sapere di avvalersi di un produttore cinese qualificato che ha investito sui macchinari di produzione e controllo necessari per adeguarsi agli standard richiesti per un prodotto a marchio. “Con l’arrivo a scaffale delle nostre mascherine a marchio completiamo un’offerta sempre più necessaria anche nella Fase 2 che stiamo vivendo –spiega Marco Pedroni Presidente Coop Italia - Negli ultimi 2 mesi in piena pandemia le vendite nella nostra rete di questo presidio medico sono schizzate a +1160% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e non accennano a diminuire tanto che il vero problema è mantenere la continuità degli approvvigionamenti. Noi ci stiamo impegnando a farlo e la scelta di investire su questo specifico prodotto facendolo diventare a marchio Coop è una dimostrazione di impegno e una ulteriore garanzia che vogliamo dare ai nostri soci e consumatori di qualità”.